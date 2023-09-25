السيسي: الدولة حريصة على قيادة القطاع الخاص للتنمية في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بالاجتماع السنوي البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية إن جزء كبير من الأموال التي أنفقت كان للقطاع الخاص نصيب ضخم منها”.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الدولة حريصة قيادة القطاع الخاص للتنمية فى مصر ، وليس فقط تصريحات من جانب الحكومة لكن من خلال إجراءات، تمثلت فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكان الهدف منها إلغاء كل الإستثناءات حتي يتم إعطاء العدالة فى التعامل والفرص المتكافئة للجميع.

وتابع الرئيس السيسي، أن المجلس الأعلي للإستثمار أطلق أكثر من 22 قرارا الهدف منها تحفيز وتشجيع الإستثمار من جانب القطاع الخاص فى الدولة المصرية، معقبا: " أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية لدينا وتقرب من 150 مشروعا سنعطي لها حوافز تصل لإعفاء ضريبي من 5 إلى عشر سنوات للشركات التي تستعد لتعمل معنا فى هذه المشاريع التي نعطي لها الأولوية".