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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ماري لويس: الدولة المصرية مهتمة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل

صدى البلد

شارك المجلس القومي للمرأة صباح اليوم فى فعاليات المؤتمر الإقليمي بعنوان "المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي.. آفاق وتحديات" الذى نظمته منظمة المرأة العربية فى عمان _الأردن.

وألقت مارى لويس بشارة عضوة المجلس كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس_ وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، كلمة أكدت خلالها اهتمام الدولة المصرية الكبير بملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل، باعتبار ذلك هدفا أساسيا وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030  وليس من قبيل الرفاهية. 

واستعرضت السياسات والتشريعات المساندة لتحقيق المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية، كما تحدثت  عن الإطار الدستوري والقانوني والقرارات التي تخدم إدماج المرأة في الاقتصاد وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، والتى كان آخرها التوجيهات الرئاسية للوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص لسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل،وغيرها.

كما تطرقت مارى لويس إلى جهود المجلس القومى للمرأة فى ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ، مثل  اتاحة التدريبات الحرفية وفى مجالات تسويق منتجات السيدات وفى مجال رفع الوعى بأهمية تمكين المرأة ، علاوة على حرص المجلس منذ إنشائه على المساهمة في تقديم المقترحات ومشروعات القوانين المتعلقة ببيئة العمل وذات الصلة والقوانين المنظمة له .
كما تحدثت عن البرامج والمشروعات التى أطلقها المجلس أو التى يشارك في تنفيذها وتستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة ومن بينها برنامج رابحة ومبادرة مشروع " تعزيز المرأة فى التجارة الدولية " ومشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية … القطن المصري من الزراعة إلى الحصاد.. والذى ينفذه المجلس منذ عام 2016 بهدف دعم الصناعة الوطنية المصرية، من خلال إعادة النهضة الزراعية للقطن المصري طويل التيلة، وتحقيق نمو اقتصادي للمرأة الريفية من خلاله تدريب النساء الريفيات على زراعة القطن وتدريب المصممات على إنتاج الملابس باستخدام القطن المصري ليتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.
   كما استعرضت جهود المجلس في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية فى محور التمكين الاقتصادى حيث يعمل المجلس على توفير مشاغل إنتاجية ،  الى جانب برامج ريادة الأعمال ،و  التثقيف المالي ، علاوة على اهتمامه الكبير بملف الشمول المالى ، وتطرقت الى إطلاق" تحويشة"  كأول تطبيق رقمى على مستوى مصر للإدخار، لمجموعات من السيدات وربطها بالنظم المصرفية لتسهيل الوصول الى السيدات بالقرى المختلفة.. ولأول مرة تكون ميسرات المجلس القومى للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى، واشارت الى مشاركة المجلس فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى تتضمن محور للمرأة..والتي اطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت عضوة المجلس أن ملف التمكين الاقتصادى للمرأة فى مصر قد شهد العديد من المؤشرات الايجابية منها أن جهود الشمول المالي أدت إلى ارتفاع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي من 5.9 مليون امرأة إلى 16 مليون امرأة بنسبة نمو 171٪ خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد النساء اللاتي لديهن حسابات 16 مليون سيدة، تلقين أكثر من 45 مليون خدمة مالية (سواء كانت مصرفية أو محافظ إلكترونية أو مسبقة الدفع أو غيرها من الخدمات) ، وبلغ عدد النساء اللاتي يحملن بطاقات مصرفية 15 مليونا..  و 5.7 مليون سيدة تمتلك محافظ إلكترونية (حتى مارس 2022).. ووصلت نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات معاملات بنكية الي ٤٥.٧٪عام ٢٠٢١..

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IMG-20230926-WA0256
IMG-20230926-WA0255
IMG-20230926-WA0255

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