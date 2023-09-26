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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اقتحمت كمين مطار القاهرة.. حيثيات الحكم على هالة في قضية الشابو

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم على هالة ع بالحبس 6 شهور وتغريمها 10آلاف جنيها، في القضية رقم 17636 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 3631 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، لإتهامها بحيازة وإحراز مخدر الميثامفيتامين بقصد التعاطي، وكذا مخدر الحشيش الجاف.

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حيثيات الحكم على متهمة في قضية شابو

صدر الحكم في قضية المخدرات برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز ومصطفى سامي، وبحضور محمود عادل وكيل النيابة وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمة، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، وحيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن لها وجدانها، مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أنه بتاريخ 28 أكتوبر 2022 الساعة 6.30 صباحا وحال تواجد ضابط البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي، بمدخل المطار فوجئ بالسيارة رقم أ ط ص 6945 تستقلها المتهمة هالة ع وكلا من مصطفى ع وأحمد ع سبق الحكم عليهما بخلاف قائدها تندفه مسرعه تجاه التمركز الأمني فسارع بايقافها.

وتبين من حيثيات المحكمة، أن قائد السيارة لم يكن يحمل تحقيق شخصية، وأثنلء مغادرة المتهمة هالة ع السيارة سقط منها آلة حادة، ولفافة بلاستيكية شفافة بها مخدر الشابو فتم ضبطهما وبمواجهة المتهمة هالة أقرت باحرازها المخدر بقصد التعاطي وتحصلت عليه من المتهم الثاني والثالث، وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها استنادا على شهادة ضابط البحث الجنائي بالمطار وتقريري مركز السموم والمعمل الجنائي.

وجاء في حيثيات المحكمة، حيث انه باستجواب المتهمة خلال تحقيقات النيابة العامة انكرت ما هو منسوب اليها وقررت انه بتفتيشها جرى بمعرفة شرطية دونما ان يسفر عن ثمة شيء وبجلسة المحاكمة اعتصمت بالانكار والدفاع الحاضر معها شرح ظروف الدعوى وملابساتها ودفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، وحيث انه وفقا لما آثاره الدفاع عن الشك في الدليل فهو قول في حقيقته لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة على نحو ما تقدم لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولهذه الأسباب عاقبت المحكمة المتهمة هالة ع حضوريا بالحبس 6 شهور وتغريمها 10 آلاف جنيها.

حيثيات جنايات القاهرة شابو مخدرات اخبار المحاكم

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