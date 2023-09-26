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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة ليل تكشف المستور.. المعلمة بعتتني أنا وصاحبتي لراجل بـ 1900 جنيه

فتاة ليل - أرشيفية
فتاة ليل - أرشيفية

فتاة ليل كشفت تفاصيل الاتفاقات والسهرات الحمراء التي كانت تقوم بها على يد سيدة تدعى هنادي في الجيزة، حيث سردت تفاصيل دخولها عالم الحرام وإقامتها علاقات مع الرجال دون تمييز بمقابل مادي، حتى تم القبض عليها.

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فتاة ليل تروي قصتها في الحرام

وسردت فتاة ليل التفاصيل الكاملة في تحقيقات النيابة العامة، حيث قالت إنها من سكان منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وتقطن بمنطقة القصبجي، وكانت تجلس برفقة إحدى صديقاتها التى تدعى علا، والتي كانت تذهب معها إلى ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال سيدة أخرى تدعى أم يوسف، بمقابل مادي 1000 جنيه، وحينها طلبت الفتاة من صديقتها البحث لها عن عمل نظرا لاحتياجها إلى المال.

وقالت إن السيدة التي تدعى أم يوسف أخبرتهما بأنها توقفت عن الأعمال المنافية للآداب، وجلست الفتاة برفقة صديقتها تبحث عن عمل، وكان ذلك في أحد الكافيهات بمنطقة فيصل، حيث تواصلت علا صديقة الفتاة مع سيدة تدعى هنادي، التي حضرت إليهما في نفس الكافيه، وبعد جلوسها فترة صغيرة أعطت لـ صديقتها 200 جنيه وقامت بإيقاف تاكسي لهما ثم غادرتا المكان.

وأضافت فتاة الليل في تحقيقات النيابة العامة: “ركبت من الكافيه اللي في الجيزة وروحت البيت، وبعد أسبوع اتصلت بيها وطلبت منها تطلعني أوردر عشان كنت محتاجة فلوس، وعديت يوم واتصلت بيها تاني وقالتلي في شغل لكن أنا ما روحتش، وبعد 3 أيام اتصلت هنادي بصاحبتي علا وطلبت منها صور ليا ولنفسها وعلا بعتت لها، وقالت لها هنتقابل على كوبري عباس في الجيزة، ولما جت هنادي ركبنا تاكسي ومشينا”.

وأكملت فتاة ليل كانت تعمل برفقة قوادة تدعى هنادي في الجيزة: “روحنا شقة هنادي في المريوطية وكان فيها اتنين رجالة ساعتها، وهنادي كانت معانا جوه الشقة، وساعتها واحد منهم إدالها فلوس وهي إدت لكل واحدة فينا 1000 جنيه، ودي كانت أول علاقة ليا على إيد هنادي، وأنا معرفتش هي أخدت كام من الراجل”.

واستكملت فتاة الليل في حديثها عن القوادة: “بعد فترة اتصلت بـ هنادي وسألتها عن شغل قالتلي آه فيه، وأنا هرتب لك ميعاد وكلمتني الساعة 9 بالليل وقالتلي تعالي على المريوطية فيصل في الجيزة، وفعلا روحت البيت عندها لوحدي، وساعتها قالتلي عايزة بنت تانية معاكي تعرفي تتصرفي عشان في راجل طالب بنتين مع بعض".

واستطردت: “ساعتها اتصلت بواحدة صاحبتي اسمها هبة، وروحنا للراجل في شارع فيصل وكانت هنادي معانا ولما وصلنا عند بيت الراجل قابلنا في الشارع وهنادي خدت الفلوس من الراجل ومشيت ولما خلصنا مع الراجل روحنا، وأنا روحت بعدها لـ هنادي البيت وأخدت منها 1900 جنيه ليا أنا وهبة، وبعدها بفترة اتصلت بيا هنادي وقالت أنا عايزاكم في شغل، ولما روحنا أول فيصل في الجيزة هي كانت بتتصل بالراجل وبعدين المباحث جت قبضت علينا”.

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