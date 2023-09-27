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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كلام نهائي| مصير مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. حقيقة إعادة اللقاء.. وعقوبة قاسية للحكم

أخطاء مباراة الزمالك
أخطاء مباراة الزمالك والمقاولون العرب

مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. لقطة في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، أثارت الجدل وغضب جماهير القلعة البيضاء، عندما رفض الحكم أمين عمر احتساب ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك.

وتم بث الفيديو بالصوت أثناء حديث حكم المباراة أمين عمر، مع محمد عادل حكم تقنية الفيديو، ورفض احتساب ركلة جزاء للأبيض في ظل وجود لمسة يد من جانب لاعب المقاولون على خط منطقة الجزاء.

حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء بالصوت والصورة

وظهر حكم المباراة أمين عمر، وهو يتناقش مع محمد عادل حكم تقنية الفيديو، للنظر في أمر احتساب ركلة الجزاء، ليذاع الحديث الذي دار بينهما علي الهواء مباشرة.

وقال أمين عمر حكم المباراة: "الكرة مفيهاش حاجة مش هحسب حاجة زي كده، اللاعب وهو بيلف كبر جسمه وإيده دخلت جوه".

غضب الزمالك

وفور عرض فيديو حديث حكم المباراة مع غرفة التقنيات، غضب جماهير نادي الزمالك لعدم احتساب ركلة الجزاء، كما غضبوا من حديث حكم المباراة أمين عمر مع محمد عادل حكم تقنية الفيديو.

وقام نادي الزمالك بإرسال احتجاج رسمي لاتحاد الكرة ورابطة الأندية ضد أمين عمر حكم مباراة المقاولون العرب في دوري نايل، والذي يطالب خلاله النادي باستبعاد الحكم من إدارة مبارياته مستقبلا، وإعادة المباراة.

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الصعب حدوثه

وأكد مصدر مسئول داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال إعادة المباراة بداعي أخطاء فنية، حتى إن وجدت الأخطاء، فالحالة الوحيدة لإعادة المباراة هو اعتراف الحكم نفسه بتعمده عدم احتساب الأخطاء.

وأضاف المصدر أن أى مباراة من الوارد والمحتمل فيها بقوة حدوث أخطاء فنية من الحكم، حتى فى وجود تقنية الفار فالحكم فى النهاية بشر والكل يخطئ، وعقب أنه بالتاكيد سيتم بحث شكوى الزمالك ولكن إعادة المباراة أمر بعيد ومن الصعب حدوثه.

منع أمين عمر من مباريات الزمالك

وكشف الإعلامي إسلام صادق، أن لجنة الحكام بالاتفاق مع اتحاد الكرة، بصدد اتخاذ قرار بإبعاد الحكم الدولي أمين عمر عن إدارة مباريات الزمالك مؤقتا تفاديا لأي أزمات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة من مباريات الدوري.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اتجاه في الجبلاية لمنع أمين عمر من إدارة مباريات الزمالك خلال الموسم الجاري".

عقوبة أمين عمر عقب أخطاء مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وقررت لجنة الأندية استدعاء أمين عمر، حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، للتحقيق معه بشأن أخطائه التحكيمية في مباراة مساء أمس، والمناقشة حول إبعاد الحكم عن إدارة مباريات الزمالك في المباريات القادمة.  

وقررت لجنة الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إبعاد الحكم الدولي أمين عمر، عن تحيكم مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، في الدورين الأول والثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز،، وكذلك في مباريات كأس مصر، لما بدر منه من أخطاء تحكيمية في مباراة الزمالك والمقاولون العرب.
 

إذاعة المناقشات ليست خطأ حكم المباراة

وأوضح أحد خبراء اللوائح الرياضية، أن إذاعة حديث حكم المباراة أمين عمر مع حكام الفيديو أثناء مناقشة إمكانية وجود ركلة جزاء للزمالك أمر غير قانوني، لكنه ليس ذنب طاقم التحكيم بل مخرج اللقاء.

وعقب أن الزمالك ليس من حقه الاحتجاج على قرارات الحكم أمين عمر، وفقا للوائح وبالأخص المادة 64 البند الثاني من لائحة مسابقات الرابطة، والتي تنص على أنه لا يحق تقديم احتجاج على القرارات التي يتخذها الحكم داخل أرضية الملعب.

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هل يعاد لقاء المقاولون.. إبعاد أمين عمر مؤقتا عن إدارة مباريات الزمالك بالدوري

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