هموتك لو قولتي لحد.. نص أقوال والد ضحية نقاش الشروق

حصل صدى البلد على نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة قيام نقاش بهتك عرض ط.فلة، أثناء عمله أعمال تشطيبات بشقة بجوار شقتها بمنطقة الشروق، وإلى نص أقوال والد المجني عليها

س/ ما تفصيلات بلاغك ؟

ج اللي حصل ان زوجتى بلغتنى من فترة أن فى واحد من العمال الى شغالين في الشقة اللى جنبي بيعملوا محارة ان هو كل شوية يطلع يبص عليهم لما باب الشقة عندى بيتفتح ويشوف مين طالع وداخل على الشقة وقالتلى الكلام دة وانا كنت فى مأمورية وغير متواجد القاهرة وان في حد دخل الشقة وهى مش موجودة وقام بالتعدى على نجلتي جن.سيا وإن هو خبط على باب الشقة وقالها انا بابا افتحى فهى فتحت الباب راح مسكها وحط ايده على بوقها وقالها لو اتكلمتى هاموتك وراح مخلعها هدومها وقعد يبوسها فى كل جسمها وتحديدا في صدرها ومناطق حساسة فى جسمها من قدام وورا وقام باخراج عضوه الذكرى وقام بانزال السائل المنوى على جسمها من الخلف وقالها لو قلتلى لبابا او ماما انا هاجيلك تانى وهى كانت خايفة وفضلت مخبية على مامتها وبعدين مامتها حسيت ان نجلتى متوترة ولما سألتها فى اية حكتلها على الى حصل وبعدين زوجتي قالتلي على الى حصل وانا بعد كدة لما رجعت تواصلت مع المقاول الى واخد التشطيبات بتاعت الشقة دى وقالى انا معايش غير ارقام تيلفوناتهم وانا لما سجلتهم على الموبيل عندى فى صور منهم ظهرت على الترروكولر ولما وريتهم لمراتى قالتلى على شخص منهم وقالتلي ان هو دة الشخص الى كان بيطلع يبص عليهم كل شوية وبنتى قالتلى ان هو دة الشخص الى تعدى عليها روحت اخدت رقم تيلفونه وصورته الى على التروكولر ووديتها المباحث وعرفت بعد كدة ان هما مسكوا الشخص دة امبارح واخدت بنتى ومراتى وروحت على القسم وعملونا عرض قانوني مع خمسة أشخاص وهو منهم و بنتى ومراتى اتعرفوا على الشخص دة وهو دة كل الى حصل .

س / متى وأين حدث ذلك؟

ج أنا عرفت من مراتى الكلام دة من ٢٠ يوم لما رجعت على بيتى بالشروق وأنا عرفت إن هما مسكوا المتهم امبارح

س/ وما سبب عدم ابلاغك عن تلك الواقعة في حينها؟

ج/ علشان بنتي ما حكتيش لمامتها غير من كام يوم واحنا كنا بنحاول نوصل للشخص ده.

س / ما هو عمر نجلتك تحديدا ؟

ج / ملحوظة : قدم لنا الماثل صورة ضوئية لقيد ميلاد الط.فلة و تاریخ میلاده هي عندها ٥ سنين و تاريخ ميلادها ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٧ واشرنا عليها بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.

س/ وأين كانت متواجدة نجلتك في ذلك الوقت؟

ج / هي كانت في الشقة الى أنا ساكن فيها

س/ ومن كان برفقتها انذاك ؟

ج/ هي أختها بس كانت نايمة وماشفتش اى حاجة

س / ومتى نما إلى علمك بتلك الواقعة ؟

ج / من حوالي عشرة أيام وتقريبا الواقعة حصلت من عشرين يوم

س / وما الذي أخبرتك به زوجتك تحديدا؟

ج / هي بلغتنى إن في حد دخل الشقة وهى مش موجودة وقام بالتعدى على نجلتى جن.سيا ان هو خبط على باب الشقة وقالها أنا بابا افتحى فهى فتحت الباب راح مسكها وحط ايده على بوقها وقالها لو اتكلمتى هاموتك وراح مخلعها هدومها وقعد يبوسها فى كل جسمها وتحديدا فى صدرها ومناطق حساسة في من قدام وورا وقام باخراج عضوة الذكرى وقام بانزال السائل المنوى على جسمها من الخلف جسمها.

س/ وما هى الأفعال المادية التي ارتكبها ذلك الشخص على قالة نجلتك؟

ج / هو مسكها وحط ايده على بوقها وقالها لو اتكلمتى هاموتك وراح مخلعها هدومها وقعد يبوسها في كل جسمها وتحديدا في صدرها ومناطق حساسة فى جسمها من قدام وورا وقام باخراج عضوة الذكرى وقام بانزال السائل المنوى على جسمها من الخلف

س / وما التصرف اللى بدر من نجلتك عقب قيام ذلك الشخص بارتكاب ذلك الفعل ؟

ج / هي كانت خايفة وماعرفتش تعمل حاجة

س/ واين كانت تتواجد زوجتك المدعوة ؟

ج / هي كانت في الشغل بتاعها

س/ وكيف تمكن المتهم من الدلوف الى مسكنك تحديدا ؟

ج هو خبط على الباب ولما بنتى سألت مين قالها انا بابا راحت فتحت الباب

س/ وما هو قصد المتهم من ارتكاب تلك الافعال تحديدا ؟

ج هو قصدة انه يتحرش بيها جن سياً

س/ وكيف وقفت على ذلك ؟

ج / من خلال الى عمله مع بنتي

س/ وهل سبق وأن قام ذلك الشخص بأن قام بمثل ذلك الفعل سلفاً؟

ج / لا احنا ما نعرفوش خالص

س / وهل ذلك الشخص من قاطنى منطقة محل سكنكم؟

ج/ لا هو الى انا عرفته بعد كدة ان هو كان من ضمن العمال الى شغالين في الشقة الى جنبي

س / وبماذا تتهم المدعو / محمد السيد رسمى ؟

ج / أنا بتهمه بالتعدى على نجلتى جن.سياً

س/ وهل شاهد احد تلك الواقعة تحديداً ؟

ج / أنا معرفش

س / ماقولك فيما ورد بمحضر الشرطة المؤرخ فى ۲۰۲۳/۳/۱ تلوناه عليها" ؟

ج / هو ده اللي حصل

س/ وهل لحق بنجلتك ثمة اصابات ؟

ج/ لا الحمد لله

س/ وهل ترغب فى توقيع الكشف الطبي عليها ؟

ج لا أنا كشفت عليها الحمد لله وهى كويسة

س/ وهل ترغب فى عرض نجلتك على مصلحة الطب الشرعى .

ج/ لا أنا اكتفى بالكشف الى عملناه عند الدكتور /

س/ هل يوجد خلافات سابقة بينك وبين المتهم سالف الذكر؟

ج/ لا مفيش خلافات بينا وأنا معرفوش

س أین توجد نجتلك الآن ؟

ج / هي مع والدتها برة فى النيابة

إحالة المتهم للجنايات

وكان قد أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، عامل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض المجني عليها ل.م.ع.ف، بالقوة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

واتهمت النيابة المتهم محمد.ا.ر.ع، محبوس، عامل، 34 سنة، لأنه في غضون شهر فبراير عام 2023 بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، هتك عرض المجني عليها ل.م.ع.ف، بالقوة أن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها فساقها عنوة داخل مسكنها مهددا إياها بعدم الإستغاثة فتمكن منها وحسر عنها ملابسها مقبلا إياها حتى أشبع شهوته الشيطانية.