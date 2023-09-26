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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بحلاقة شعر غريبة.. كيم كارداشيان تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

نشرت النجمة العالمية لتليفزيون الواقع كيم كارداشيان جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة CR Fashion Book.

وتألقت كيم كارداشيان ، باطلالة غريبة ومثيرة للجدل حيث ظهرت بحلاقة شعر غريبة وملابس غريبة أيضا وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.

وخلال لقائها مع المجلة تحدثت كارداشيان حول العديد من الأمور مثل أنها تشعر بأنها أكثر جاذبية بعد ممارسة الرياضة أو الاستيقاظ بشعر فوضوي ودون ماكياج.

كما تحدثت عن اللحظات الأكثر سلاما بالنسبة لها وهي عندما يكون أطفالها نائمين في المنزل.

وعن الشخص الذي كان ينال إعجابها من المشاهير فهو جون إف كيندي جونيور، ومن تعتبرهم أيقونة في الجمال والموضة بالنسبة لها وهن إليزابيث تايلور ومارلين مونرو بالإضافة إلى شقيقاتها كلوي كارداشيان وكورتني كارداشيان وكيندال جينر وكايلي جينر ووالدتها كريس جينر.

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النجمة العالمية جلسة تصوير جديدة كارداشيان كلوي كارداشيان كايلي جينر كيم كارداشيان

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