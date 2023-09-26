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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التوقيع على وثيقة استسلام.. مستشار رئاسي أوكراني سابق يكشف عن كارثة لكييف

مستشار رئاسي أوكراني
مستشار رئاسي أوكراني سابق يكشف عن كارثة وشيكة

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن قوات الجيش الأوكراني لن تكون قادرة على مواصلة العمليات العسكرية دون دعم أمريكي وستضطر إلى الاستسلام.

وأضاف سوسكين، أنه "إذا توقف تمويل الجيش الأوكراني من الولايات المتحدة، فتبعًا لذلك سيتعين على أوكرانيا التوقيع على الاستسلام، لأنه لن يكون هناك ما يمكن القتال به".

وأوضح أن “مثل هذا السيناريو مرجح للغاية، حيث لم يوافق الكونجرس الأمريكي بعد على حزمة مساعدات جديدة بسبب الخلافات القائمة”.

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ولفت سوسكين، إلي أنه “في ظل هذه الظروف، يحتاج الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى التفكير في اتخاذ قرارات جادة، بما في ذلك رفع الأحكام العرفية في البلاد، لأنه بدون الأسلحة والمال، لن تتمكن القوات الأوكرانية من التقدم”.

وقال إن "الوضع أصبح مأساويا بالفعل في هذا الصدد".

الجيش الأوكراني أوكرانيا زيلينسكي

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