انفجاران يهزان منازل السويد.. والسبب غامض

شهدت السويد انفجارين قويين هزا منازل في وسط السويد، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالمباني، حيث تطاير الطوب وأجزاء النوافذ في الشوارع.

وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، أدى انفجار في لينكوبنج، على بعد حوالي 175 كيلومترًا (110 أميال) إلى الجنوب الغربي، إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى تناثر الحطام في منطقة انتظار السيارات وفقا لما نشرته "اسوشيتد برس".

وفي وقت سابق، أمس الإثنين ،وقع انفجار في هاسيلبي، إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، ولم يعرف ما إذا كانت الانفجارات مرتبطة ببعضها البعض.