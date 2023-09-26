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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة في مران اليوم بإصابة محمود كهربا استعدادا لمواجهة سان جورج الأثيوبي.

واشتكى كهربا  من آلام في العضلة الضامة تهدد مشاركته أمام سان جورج الجمعة.

 

ويقيم الجهاز الطبي حالة اللاعب في مران الغد لتحديد موقفه بشكل كامل من التدريبات الجماعية ولقاء سان جورج.

 

استقبل العامري فاروق، نائب رئيس النادي  الأهلي، ظهر اليوم بمقر الجزيرة، وفدًا من دولة تنزانيا برئاسة الدكتور داماس ندومبارو، وزير الرياضة والثقافة، وبرفقته نييما سيزا رئيس المجلس القومي للرياضة، إلى جانب وفد رفيع المستوى من وزارة الرياضة والسفارة التنزانية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون والاستثمار بين الأهلي والجانب التنزاني في المستقبل القريب.

 

واصطحب العامري فاروق، وزير الرياضة التنزاني والوفد المرافق له في جولة داخل الأهلي، بحضور خالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة، ووفد من الإدارة التنفيذية بالنادي تفقد خلالها دولاب البطولات، والمبنى الإداري، وملاعب الإسكواش، ومجمع حمامات السباحة وصالة الأمير عبد الله الفيصل، وملعب التتش، والنصب التذكاري.

 

وتحدث الدكتور داماس ندومبارو عن أوجه التعاون وآفاق الاستثمار بين الأهلي وقطاع الرياضة في تنزانيا، من خلال تعزيز شراكة تتيح للأهلي إنشاء أكاديميات للكرة وتبادل الخبرات الإدارية والرياضية بين الجانبين.

 

كما وجه ندومبارو الدعوة إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لزيارة تنزانيا، على هامش مباراة الأهلي وسيمبا الشهر المقبل في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، لمواصلة بحث ملف التعاون والاستثمار على نطاق أوسع ولتفعيل بروتوكولات تخدم الطرفين في المستقبل.

 

وأهدى العامري فاروق درع وعلم النادي إلى وزير الرياضة التنزاني، الذي أبدى سعادته بزيارة الأهلي للمرة الأولى وبحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لتفعيل أطر التعاون الرياضي والاستثماري مع النادي الرائد في القارة الإفريقية.

 

وفي ختام الزيارة نقل العامري فاروق رسالة ترحيب خاصة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي للوفد التنزاني، متمنيًا أن تؤتي الزيارة ثمارها وتخدم أهداف الطرفين وتسهم في تعزيز سبل التعاون بين مصر وتنزانيا في قطاع الرياضة والاستثمار.

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