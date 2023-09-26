برلمانية: الرئيس السيسي وعد فأوفى

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنها قامت اليوم بتزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لأنها تزكي الصادق في وعوده للمصريين، والأمين في تحمل المسؤولية، إذ أوفي بكل الوعود الذي قطعها علي نفسه منذ أن تولي حكم مصر، في ظل مرحلة حرجة من تاريخها المعاصر.

وأضافت النائبة البرلمانية، علي هامش تواجدها بالبهو الفرعوني لمجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول رئيس اهتم بالتنمية بمفهومها الشامل، الذي يتواكب فيه بناء الدولة، وبناء الإنسان في وقت واحد، متابعة: "الجميع يعلم ما كانت عليه الأوضاع في البلاد حين استلم الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم ، وحجم التحديات التي واجهتها القيادة السياسية المصرية، في ظل شبه دولة لا أمن ولا أمان، ولا بنية تحية وفي ظل حالة انهيار كبير.

ونوهت عضو مجلس النواب، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد فأوفى، إذ استطاعت مصر في عهده استعادة دورها الإقليمي والدولي، وتحسين البنية التحتية على مختلف المحاور، قائلة: “الرئيس وعد أن مصر ستكون قد الدنيا.. وقد كان ووجدنا تغير في الحياة كاملة علي وجه مصر، حيث رأينا إنشاء طرق وكباري وبنية تحتية من كهرباء وصرف صحي ومحطات مياة واتصالات وغيرها من الامور التي غيرت وجه الحياة”.

وتابعت: كذلك لم يكتفي الرئيس بذلك، بل إهتم ببناء الإنسان كما إهتم ببناء الدولة، ووجدنا العديد من المبادرات الرئاسية، منها مبادرة حياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء علي فيروس سي، والعديد من المبادرات لدعم الانسان المصري، لذلك من الواجب علينا رد الجميل للرئيس ودعمه .

وعن ما يثار حول عدم كفاية المدة الزمنية لتزكية المرشحين سواء بعمل توكيلات او تزكية النواب، قالت النائبة البرلمانية: "وفقا لما ينص عليه الدستور فإن الفترة الزمنية التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات كافية للغاية، وأعتقد أنها مماثلة، بل هي مماثلة لما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الماضية، و المرشحين كانوا علي علم بذلك" .