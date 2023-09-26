تصعيد خطير.. زيلينسكي يهدد بتوجيه ضربات عسكرية قوية ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات على روسيا ليست كافية لوقف عدوانها وتعهد باتخاذ إجراء أوكراني جديد ضد موسكو.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي بالفيديو: "نرى بوضوح اتجاهات الضغط على روسيا التي تحتاج إلى تعزيز لمنع قدراتها من النمو”.

وأضاف: “العقوبات ليست كافية… سيكون هناك أيضًا المزيد من أعمالنا الأوكرانية ضد روسيا. وطالما استمر العدوان الروسي، يجب أن تشعر روسيا بخسائرها”.

وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي، أن أولى دبابات أبرامز الأمريكية التي تم التعهد بها لأوكرانيا وصلت إلى البلاد ويتم إعدادها لإرسالها إلى المعركة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

واعتبر القادة الأوكران أن وجود الدبابة ابرامز يعزز قوة أوكرانيا في ساحة المعركة.

وأكد البنتاجون وصول الدبابات إلى أوكرانيا، وقال متحدث باسمه إن "مجرد وجود دبابات أبرامز يشكل رادعاً قوياً".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع لصحيفة “ذا هيل”: "من خلال وجود هذه الدبابات في ترسانته، يمكن للجيش الأوكراني تثبيط الأعمال العدوانية بشكل أكثر فعالية".

وأضاف: "سنواصل التركيز على ما يمكننا القيام به لمساعدة أوكرانيا على النجاح في ساحة المعركة وحماية شعبها".