روسيا: انتهاكات خطيرة للتحالف الدولي في سوريا

أعلن ذلك نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة الأدميرال فاديم كوليت، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 عن انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات التحالف الدولي في سوريا.

وأضاف رئيس المركز الروسي للمصالحة أن: "التحالف الدولي سجل خلال اليوم سبع حالات خرق لبروتوكولات عدم الاشتباك المؤرخة في 9 ديسمبر 2019، وتتعلق بتحليق طائرات بدون طيار لم يتم التنسيق معها مع الجانب الروسي"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار كوليت إلى أنه تم تسجيل ستة خروقات لمقاتلات التحالف من طراز إف 35 وطائرات إم كيو 1 سي في منطقة التنف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي 9 سبتمبر، خلقت الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مواقف خطيرة في الأجواء السورية 23 مرة.