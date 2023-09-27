خداع جهاز المناعة.. أستاذ بطب الأزهر يفجر مفاجأة جديدة بشأن متحور كورونا

أكد الدكتور هاني عوض الله، الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، أن المتحور الجديد لـ فيروس كورونا، ظهر في الفترة الأخيرة، ولكن هذا الفيروس لا يمثل خطر شديد، مطالبًا المواطنين بعدم الخوف.

وأضاف الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، خلال برنامج " دردشة طبية" على قناة الحدث اليوم، أن الفيروسات التنفسية بشكل عام يحدث لها تحورات بشكل مستمر، ففيروس كورونا سينتج عنها متحورات جديدة في السنوات المقبلة، وأن كل متحور جديد يكون أضعف من السابق له.

ولفت إلي أن المتحور الجديد لـ فيروس كورونا يقوم بخداع جهاز المناعة، وفي حالات كثيرة لا يتم اكتشافه، ولكن بشكل عام هذا المتحور أقل خطورة.

وأشار إلي أن أعراض المتحور الجديد، تكون عبارة عن التهاب في الحلق، ورشح، وارتفاع في درجة الحرارة، وأن التعافي يكون في أيام قليلة.

وأوضح أن وزارة الصحة لم تقوم بعمل إجراءات احترازية جديدة، لآن هذا الفيروس غير مقلق، وأن أعراضه أقل بكثير، وأن المتحور الجديد يشبه دور البرد.