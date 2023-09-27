عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خداع جهاز المناعة.. أستاذ بطب الأزهر يفجر مفاجأة جديدة بشأن متحور كورونا

كورونا
كورونا

أكد الدكتور هاني عوض الله، الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، أن المتحور الجديد لـ فيروس كورونا، ظهر في الفترة الأخيرة، ولكن هذا الفيروس لا يمثل خطر شديد، مطالبًا المواطنين بعدم الخوف.

وأضاف الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، خلال برنامج " دردشة طبية" على قناة الحدث اليوم، أن الفيروسات التنفسية بشكل عام يحدث لها تحورات بشكل مستمر، ففيروس كورونا سينتج عنها متحورات جديدة في السنوات المقبلة، وأن كل متحور جديد يكون أضعف من السابق له.

 

ولفت إلي أن المتحور الجديد لـ فيروس كورونا يقوم بخداع جهاز المناعة، وفي حالات كثيرة لا يتم اكتشافه، ولكن بشكل عام هذا المتحور أقل خطورة.

وأشار إلي أن أعراض المتحور الجديد، تكون عبارة عن التهاب في الحلق، ورشح، وارتفاع في درجة الحرارة، وأن التعافي يكون في أيام قليلة.

وأوضح أن وزارة الصحة لم تقوم بعمل إجراءات احترازية جديدة، لآن هذا الفيروس غير مقلق، وأن أعراضه أقل بكثير، وأن المتحور الجديد يشبه دور البرد.

 

جامعة الأزهر الأزهر كورونا فيروس كورونا المتحور الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

ترشيحاتنا

تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من فيوتشر بعد تصدره الدوري المصري

عبث|أحمد سليمان يفتح النار على الطعون المقدمة ضد حسين لبيب وفاروق جعفر

مسئول أوكراني سابق: كييف في طريقها للاستسلام من دون دعم أمريكي

مش معقول.. أحمد سليمان يعلق على مطالبة البعض برحيل أوسوريو عن الزمالك

تسعى لنشوب حرب نووية.. كوريا الشمالية تتهم أمريكا بجعل 2023 أكثر خطورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها

احذر فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة.. تصيبك بالتسمم الغذائي

تجري جراحة عاجلة.. أبرز المحطات الفنية في حياة صوفيا لورين

بالبيجامة.. دينا داش رفقة مولودها تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ