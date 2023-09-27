بفعل مخاوف الشح.. ارتفاع أسعار النفط عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بما يقرب من 1% بعدما ‏انخفضت إلى أدنى مستوى في أسبوعين في التعاملات المبكرة إذ تغلبت التوقعات ‏بشح المعروض على مخاوف تراجع الطلب بسبب عدم اليقين إزاء النمو ‏الاقتصادي.‏



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا عند التسوية إلى 93.96 دولار ‏للبرميل، بينما ارتعفت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا ‏إلى 90.39 دولار.‏



وفي حين أن المعروض لا يزال شحيحا، إذ مددت روسيا والسعودية تخفيضات ‏الإنتاج حتى نهاية العام، خففت موسكو أمس الاثنين حظرها المؤقت على صادرات ‏البنزين والديزل.‏



وأكد أكبر بنكين مركزيين في العالم، المجلس الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي ‏الأوروبي، قبل أيام التزامهما بمكافحة التضخم، مما يشير إلى أن السياسة النقدية ‏المتشددة قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.‏



ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي مما يحد من الطلب على ‏النفط.‏



