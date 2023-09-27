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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بفعل مخاوف الشح.. ارتفاع أسعار النفط عند التسوية

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط  عند التسوية بما  يقرب من 1%  بعدما ‏انخفضت إلى أدنى مستوى في أسبوعين في التعاملات المبكرة إذ تغلبت التوقعات ‏بشح المعروض على مخاوف تراجع الطلب بسبب عدم اليقين إزاء النمو ‏الاقتصادي.‏


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا عند التسوية إلى 93.96 دولار ‏للبرميل، بينما ارتعفت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا ‏إلى 90.39 دولار.‏

 

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وفي حين أن المعروض لا يزال شحيحا، إذ مددت روسيا والسعودية تخفيضات ‏الإنتاج حتى نهاية العام، خففت موسكو أمس الاثنين حظرها المؤقت على صادرات ‏البنزين والديزل.‏

 


وأكد أكبر بنكين مركزيين في العالم، المجلس الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي ‏الأوروبي، قبل أيام التزامهما بمكافحة التضخم، مما يشير إلى أن السياسة النقدية ‏المتشددة قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.‏


ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي مما يحد من الطلب على ‏النفط.‏


 

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