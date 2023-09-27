مزارع بريطاني يثير الجدل بأكبر خيارة في العالم.. لن تتوقع حجمها

أثار المزارع البريطاني وهويدعى فينس سجودين، ويبلغ من العمر 50 عاماً، الكثير الجدل وذلك لقيامه بزراعة أكبر خيارة فى العالم على الإطلاق، قد يصل وزنها حوالي 16 كيلو أوأكثر قليلًا.

وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانى، قد تم عرض تلك الخيارة العملاقة والتي يبلغ طولها حوالي 4 أقدام في بطولة المملكة المتحدة الوطنية للخضروات العملاقة في مالفيرن، ورسيستيرشاير.

وقال فينس سجودين إن خضراواته كبيرة جدًا بسبب "تركيبته السرية" وهواء ويلز المنعش وكان على البستاني أن يقوم بزرع الخيار في أرجوحة شبكية على شبكة السقالات وذلك لدعم وزنه.

يبدو أن الخيار ضخم أيضًا لسبب آخ غريبًا غير حجمه، ويمكن أن يحدث هذا بسبب الإفراط في النضج.

