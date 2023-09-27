أخبار التعليم.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط تقليل الاغتراب.. جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الوافدين.. وشروط ومصروفات الدراسة بكلياتها المختلفة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم..انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

27/09/2

ينطلق اليوم الأربعاء القادم 27 سبتمبر المؤتمر الافتتاحي لمشروع "الاقتصاد الاخضرGreen Economy Hub" بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا (TU Berlin) والممول من الوكالة الألمانية للتبادل الثقافى و وزارة التعليم و البحث العلمى

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. رابط تقليل الاغتراب



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وإعلان بدء مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة الدبلوم الصناعي، الدبلوم الزراعي، الدبلوم التجاري) ونظاميها المختلفين " الدبلومات الفنية ٥ سنوات ، الدبلومات الفنية ٣ سنوات . يستطيع

جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الوافدين.. وشروط ومصروفات الدراسة بكلياتها المختلفة



مازالت جامعة القاهرة ، تستقبل تقديمات الطلاب المختلفه سواء المصريين او الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر خلال العام الدراسى 2023-2034.

آخر موعد لقبول أوراق الالتحاق بكلية الدراسات العليا الأفريقية.. اليوم



قررت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة ، مد فترة قبول أوراق الالتحاق بجميع الأقسام والبرامج حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر.

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 .. الشروط وخطوات التقديم

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكافة التخصصات.