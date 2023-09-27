فريق طبي بتأمين صحي القليوبية ينجح فى إنقاذ حياة مريض مسن

نجح فريق طبى بمستشفى بنها للتأمين الصحي فى محافظة القليوبية، بإشراف الدكتور عمادالدين إبراهيم تبع، رئيس قسم الجراحة بالتأمين الصحى، فى إنقاذ حياة مريض مسن بإجراء عملية فتك جراحى كبير، بعد معاناة دامت 3 سنوات.

شارك الفريق الجراحى الدكتور صلاح عبد الرازق استشارى التخدير، والدكتور محمود عبد المقصود نائب الجراحة، وطاقم التمريض .

وأوضح الدكتور عمادالدين إبراهيم تبع، رئيس قسم الجراحة، أن المريض يدعى " ف.س.ش" 58 سنة، يعانى من فتق جراحى كبير بعد استئصال الطحال عام 2020، وتم إجراء الجراحة بنجاح والمريض حالته مستقرة وفى صحة جيدة .