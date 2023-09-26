بسبب ضعف الإشراف .. إحالة مديرة مركز طبى العبور بالقليوبية للتحقيق

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية زيارة مفاجئة للمركز الطبي بالحي الأول بالعبور، حيث تفقد بعض أقسام المركز وعلى رأسها غرفة الطوارئ، واطمأن على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، كما استمع لرأي أحد المترددين على المركز وفي مستوى الخدمة المقدمة ومدى رضاءه عنها.

وراجع وكيل الوزارة تواجد الطاقم النوباتجي على رأس العمل، وتبين تغيب بعض أفراد النوباتجية كما تلاحظ عدم إدراك الطبيبة مديرة المركز بالشئون الإدارية للمركز الأمر الذي دعا لإحالتها للتحقيق بالمديرية لضعف الدور الإشرافي الذي تقوم به.

وطالب وكيل الوزارة مديرة المركز، بضرورة الالتزام بالحضور وعدم غياب أي فرد من أفراد الطاقم الطبي على مدار اليوم سواء بالفترة الصباحية أو أثناء النوباتجية وضرورة الدراية التامة بكل أعمال المركز، والاهتمام بالإشراف الإداري، وآلية وضع جدول للنوباتجيات، وعمل سجل للحضور والإنصراف أثناء الفترة المسائية.

وأكد ضرورة رفع مؤشرات الأداء لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرا إلى أن التواصل الجيد مع المواطن أساس نجاح المنظومة الطبية، موضحا أنه لا جدوى من تقديم خدمة طبية مميزة دون حسن معاملة المريض.