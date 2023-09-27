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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ببرقية تهنئة الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف.


وجاء نص البرقية كالتالي: «يطيب لي سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تحتفل بذكري المولد النبوي الشريف أن أبعث لسيادتكم بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة، وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعين المولى عز وجل، أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر». 


كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف ، داعيآ المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

 

ويتقدم المحافظ، بخالص التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة الجيزة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

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