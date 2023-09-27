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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيضات وامتيازات تصل إلى 70% في رسوم تخزين اليخوت لمدد طويلة بالإسماعيلية

خلال المشاركة
خلال المشاركة

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات معرض موناكو لليخوت في دورته الثانية والثلاثين، والتي تستمر حتى 30 سبتمبر بميناء هرقل بفرنسا، وذلك بمشاركة فعالة لهيئة قناة السويس كأحد أبرز الشركاء الرئيسيين في جناح الربابنة والطواقم بالمعرض.

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وتأتي مشاركة الهيئة في إطار خطتها الطموحة للتحول إلى مركز دولي لسياحة اليخوت بمنطقة الشرق الأوسط، وتحقيق الاستفادة المثلى من موقع قناة السويس الفريد الذي يمكّنها من الاستحواذ على حصة جيدة من هذه الصناعة الواعدة، في ظل تنامي أعداد اليخوت في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتماشياً مع هذه الخطة الطموحة، أعلنت الهيئة مجموعة من الامتيازات من خلال منشور ملاحي جديد لتعزيز سياحة اليخوت وتشيجع التوقف بمارينا اليخوت بالإسماعيلية في ثوبها الجديد، وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة واستحداث خدمات جديدة.

 

ويتضمن المنشور إعفاء اليخوت ذات الحمولة الكلية الأقل من 300 طن العابرة لقناة السويس في كلا الاتجاهين من رسوم العبور المقررة، وكذلك من رسوم التراكي بمارينا اليخوت بالإسماعيلية خلال فترة الافتتاح التجريبي للمارينا من 15 أكتوبر من العام الجاري وحتى 1 نوفمبر من نفس العام، وذلك بشرط التوقف بمارينا اليخوت بالاسماعيلية مدة لا تقل عن 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ وصول اليخت إلى المارينا، مع منح هذه اليخوت دعوة مجانية لحضور حفل الافتتاح التجريبي للمارينا والاستفادة من كافة الامتيازات الحصرية المقررة والمقدمة في هذا اليوم لليخوت المتراكية بمارينا اليخوت بالاسماعيلية.

 

كما يمنح المنشور تخفيض في رسوم تراكي وتخزين اليخوت لمدد طويلة بمارينا اليخوت بالإسماعيلية للحمولات الكلية الأقل من 300 طن خلال فترة الافتتاح التجريبي، وذلك بواقع 50% في حالة تخزين اليخت مدة تتراوح من 30 يوماً إلى 90 يوماً، و70% في حالة تخزين اليخت مدة أكثر من 90 يوماً وحتي 180 يوماً.

 

ويعد معرض موناكو لليخوت أحد أكبر الفعاليات الدولية في سياحة اليخوت، حيث يستقطب أبرز الشركات العالمية والترسانات المتخصصة في صناعة اليخوت، ليشكل ملتقى دولي يبرز الاتجاهات الحديثة في هذه الصناعة الحيوية.


                      

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