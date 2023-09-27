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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت صالح يتغنى بأعمال الأساتذة على مسرح النافورة

مدحت صالح
مدحت صالح

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واستمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الاساتذة الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تقام الأمسية الثانية من سلسلة الأساتذة فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 29 سبتمبر على مسرح النافورة.

وخلالها يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى مع الحفاظ على طابعها الفريد.  

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جدير بالذكر ان مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.

النجم مدحت صالح الموسيقى العربية المتحدة للخدمات الإعلامية المايسترو أحمد عويضة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقاف الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

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