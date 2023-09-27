رسميًا.. أمم أفريقيا 2027 لأول مرة في 3 دول| تفاصيل

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق ، مشاركة ثلاث دول في استضافة كأس الأمم الافريقية عام ٢٠٢٧.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "رسميًا لأول مرة في 3 دول الملف الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا ينظم كأس أمم إفريقيا 2027".

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم، الأربعاء، اسم البلد المستضيف لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي سُحبت من غينيا لعدم قدرتها على الوفاء بشروط التنظيم.

وذكر الحساب الرسمي لقناة بي إن سبورتس عبر موقع “إكس”: “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يختار المغرب لتنظيم نسخة عام 2025 من كأس أمم إفريقيا”.

يشار إلى أن المغرب استضافت أحداثا قارية وعالمية كبرى في السنوات القليلة الماضية تؤهلها تماما لتنظيم الكان 2025.