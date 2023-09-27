أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن اختيار الدول المستضيفة لبطولتي كأس الأمم الإفريقية نسختي 2025 و2027.

المغرب ينظم أمم إفريقيا 2025.. وكينيا وأوغندا وتنزانيا تستضيف البطولة عام 2027

وقال باتريس موتسيبي رئيس "كاف" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المكتب التنفيذي اليوم في القاهرة، إن المغرب فاز بحق استضافة أمم إفريقيا 2025.

وأضاف: "فازت كينيا وأوغندا وتنزانيا- في ملف مشترك- بحق استضافة أمم إفريقيا 2027".

وأوضح موتسيبي: "نحن كنا صارمين في الشروط التي وضعناها لـ كينيا وأوغندا وتنزانيا؛ من أجل استضافة كأس أمم إفريقيا 2027، وأبرزها، حرية التنقل بين البلدان الثلاثة".