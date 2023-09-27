رئيس مدينة رأس غارب يواصل لقاءاته مع المواطنين ويسعى لتلبية طلباتهم

واصل اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، تقديم دعمه واهتمامه الكبير للمواطنين من خلال عقد لقاءاته الدورية الأسبوعية التي تهدف إلى سماع مشاكلهم واحتياجاتهم والعمل على إيجاد حلول فورية وفعالة لها.

وخلال اللقاء الأخير، تم مناقشة مجموعة متنوعة من الطلبات المقدمة من قبل المواطنين بحضور مديري إدارات خدمة المواطنين والشؤون القانونية والإدارة الهندسية والأملاك والإيرادات.

وتنوعت الطلبات المقدمة بين الإسكان وترميم السقوف وتقنين وضع اليد، بالإضافة إلى طلبات متعلقة بالتعديلات على حدود الأراضي وتقسيط متأخرات إيجار الشقق.

كما تم التعامل بعناية خاصة مع طلبات المتضررين من السيول الذين يسعون للحصول على بلوك بديل. وتم تحويل الطلبات إلى الأقسام المختصة لدراستها بعمق والبحث عن حلول تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

من جهة أخرى، تم استقبال طلب خاص من إحدى السيدات تمت مقابلتها في إدارة الأمن نظرًا لظروف صحتها، وتم التعامل مع طلبها كحالة خاصة وتوجيهها إلى الجهة المختصة للمتابعة.

رئيس المدينة نديم أكد على استمرار هذه اللقاءات الدورية مع المواطنين، لتعزيز الاتصال المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مشكلاتهم ومختلف احتياجاتهم. وتم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع كموعد ثابت لإجراء هذه اللقاءات.