زي الشاي والقهوة.. عامل إندونيسي يشرب الأسمنت.. فيديو

عرضت فضائية “العربية”، تقريرا عن قيام عامل بناء إندونيسي بشرب الأسمنت بصفة مستمرة بعد تخفيفه في المياه.

وأوضح التقرير أن العامل الإندونيسي يشرب الأسمنت منذ 3 سنوات وأن هذه العادة لم تسبب له أي ألم أو إزعاج.

وتابع التقرير أن العامل الإندونيسي بدأ في هذه العادة عندما كان محاصرا داخل مستودع ممتلئ بالغبار والأسمنت، ويؤكد أن شرب الأسمنت ليس له أثر سلبي عليه وأصبح جزءا من حياته اليومية.

وقال العامل الإندونيسي في التقرير:" كنت عالقا في مستودع مليء بغبار الأسمنت واستنشقت كميات كبيرة من الأسمنت وقمت بشرب المياه الممزوج بالأسمنت آنذاك لم يحدث لي شيء".

وأضاف العامل الأندونيسي: "شرب الأسمنت مماثل لشرب القهوة أو الشاي ويوفر لي نفس الشعور".