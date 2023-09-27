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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«وزير التجارة» يبحث مع "هايدلبرج ماتيريالز" المتخصصة بتصنيع الأسمنت خططها للسوق المصري

وزير الصناعة خلال
وزير الصناعة خلال الاجتماع

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ممثلي مجموعة هايدلبرج ماتيريالز مصر المتخصصة في تصنيع الأسمنت برئاسة السفير ياسر النجار، رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرض اللقاء خطة الشركة خلال المرحلة المقبلة للتوسع بالسوق المصري حضر اللقاء محمد حجازي العضو المنتدب للمجموعة، والدكتورة/ نيفين يوسف رئيس العلاقات الحكومية بالمجموعة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض الأهداف المستقبلية للمجموعة بشأن الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية من كافة منتجاتها بالسوق المصري ورؤية المجموعة تحت مظلة العلامة التجارية العالمية الجديدة.

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وأكد سمير حرص الوزارة على الاستجابة السريعة لمطالب الشركات المصنعة للأسمنت بمد مهلة توفيق أوضاعها فيما يخص القرارات الصادرة بشأن إلزام مصنعي ومنتجي الأسمنت بالمواصفة القياسية (1-4756)، لافتاً إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في تذليل العقبات التي قد تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين والتيسير عليهم بما يسهم في ضخ استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على إيجاد منتج صناعي مصري له قيمة مضافة عالية وينافس في الأسواق العالمية ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً لملف تخفيض انبعاثات الكربون في الصناعة المحلية من خلال بذل جهود كبيرة لتحول القطاع الصناعي لاستخدام التكنولوجيات الخضراء، وتدوير المخلفات الصناعية وتبني مبادئ الاقتصاد الدوار.

 

ومن جانبه أكد السفير/ ياسر النجار، رئيس مجموعة هايدلبرج ماتيريالز مصر حرص المجموعة على خفض انبعاثات الكربون في عملياتها التشغيلية وتحقيق الريادة في الاقتصاد الدوار الذي يقوم على الاستخدام المستدام للموارد في قطاع التشييد والبناء، وتطوير مواد بناء ذكية ومستدامة، مشيراً إلى أن المجموعة اتخذت على مدار العقد الماضي إجراءات إيجابية تجاه حماية البيئة ودعم استدامتها شملت استخدام الحرارة المهدرة كمصدر بديل للطاقة وتقليل نسبة الكلنكر فى الأسمنت، واستخدام الوقود البديل ووقود المخلفات الزراعية واستخدام المواد الخام البديلة.

ووجه حجازي الدعوة للوزير لافتتاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة واستعادة الطاقة المهدرة بمصنع حلوان المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2024 وذلك باستثمارات 25 مليون دولار، لافتاً إلى أن التصدير في الفترة الحالية يشهد تحسنا ملحوظا، بالرغم من صعوبة المنافسة في الأسواق المحيطة حيث صدرت الشركة منذ مطلع العام الجاري نحو 1.350 مليون طن أسمنت وكلنكر وتستهدف زيادتها إلى 1.800 مليون طن بنهاية العام الجاري.

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