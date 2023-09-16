التمثيل التجارى: وزير الصناعة بجنوب أفريقيا يترأس بعثة لزيارة مصر قريبا| تفاصيل

قال المستشار التجاري راجي نبيل عدلي رئيس المكتب التجاري ببريتوريا، إن وزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا يترأس بعثة تجارية لزيارة مصر قريبا لبحث فرص التعاون الاستثماري بين القطاعين الخاص في البلدين.



وأوضح أن البعثة تضم عدد من الشركات الراغبة في الاستثمار بمصر، وكذلك الشركات التي ترغب في جذب استثمارات مصرية لجنوب أفريقيا في مجالات المقاولات والانشاءات والزراعة والسياحة والكيماويات والتعدين والأدوية والمستحضرات الطبية وتصنيع السيارات والخدمات المالية.



وذكر عدلي أن جنوب أفريقيا ستشارك بأكبر جناح في المعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي تستضيفه مصر خلال نوفمبر 2023، ويكون على رأسه وزير التجارة الجنوب أفريقي، منوها بأنه سيضم 100 شركة على مساحة 1000 متر مربع.

وأشار إلى ضرورة كسر الانطباع بأن هناك منافسة بين مصر وجنوب افريقيا على مركز الريادة في القارة السمراء، والتأكيد على أهمية التكامل والتعاون بين البلدين لما هو في صالح القارة.

ونوه عدلي بأن الرئيسين المصري والجنوب أفريقي التقيا خلال العام الجاري 3 مرات في باريس وروسيا والهند، منوها بأنه يجب التأكيد على أن مصر لا تسعى لمنافسة جنوب أفريقيا بل احداث تكامل صناعي على مستوى القارة.

وأضاف أن هذا الأمر سيحظى باهتمام وزيري التجارة في البلدين خاصة فيما يتعلق بالعمل على اقامة حلف في مجال صناعة السيارات بحيث يتم التكامل وتعميق صناعة السيارات في القارة وامكانية دعوة دول اخرى مثل غانا وغينيا.

وعن مدى استفادة جنوب أفريقيا من عضويتها في البريكس، أوضح عدلي أن جنوب افريقيا انضمت للتجمع منذ القمة الثالثة عام 2011، ومنذ 12 عام استفادت جنوب افريقيا من تواجدها في مجموعة البريكس حيث انعكس ذلك على نمو حجم التجارة بين جنوب وأفريقيا ودول التجمع بنحو 37% ليصل لنحو 51,4 مليار دولار في مقابل 37,4 مليار دولار خلال 2011.

وتابع أن صادرات جنوب افريقيا إلى دول التجمع “الصين، الهند، البرازيل، روسيا” حققت متوسط نمو 5,3% لتبلغ 178 مليار دولار في مقابل 16,9 مليار دولار خلال 2011، بينما ارتفعت واردات جنوب افريقيا من دول التجمع بنسبة 64% لتبلغ 33,6 مليار دولار في مقابل 20,5 مليار دولار.

وعن الاستثمارات، نوه عدلي بأن هناك تواجد استثماري هندي كبير في مجال الصناعات الدوائية بجنوب افريقيا، مشيرا إلى أن جنوب افريقيا لا تريد لعضويتها في البريكس ان تحد من الاستثمارات الأوروبية والأمريكية لها، او عدم الاستفادة من المزايا التي تحصل عليها صادراتها عند الدخول للسوق الأمريكية.