عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

54 حكما لإدارة مباريات بطولة كأس العالم للناشئين بإندونيسيا

صدى البلد

أعلنت لجنة الحكام بالإتحاد الدولي لكرة القدم إختيار 54 حكماً لإدارة مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً التي ستقام خلال الفترة  بين 10 نوفمبر و2 ديسمبر المقبلين في إندونيسيا.

وقال فيفا إنه تم إختيار 18 حكماً رئيسيا و36 حكماً مساعداً للبطولة .         

وأضاف بييرلويجي كولينا رئيس لجنة حكام الفيفا :" نتطلع بشوق إلى أول بطولة للفيفا تقام في إندونيسيا، ستكون هذه البطولة مهمة لفريق الحكام حيث سيكونون جزءًا أيضًا من الإرث العام الذي ستتركه بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا على البلاد". 

فيما قال ماسيمو بوساكا، مدير التحكيم بالفيفا: "فلسفة التحكيم في الفيفا تعتبر مفتاحًا لأداء المسؤولين ولذلك نهدف إلى تحقيق الاتساق والتوحيد في جميع أنحاء اللعبة. بالنسبة للفيفا، من الضروري التأكد من انتقاء أفضل الحكام المنوطين من جميع أنحاء العالم لمسابقات الفيفا". 

وأضاف :"سيشارك الحكام المختارون للمباريات قبل بضعة أيام من انطلاق البطولة في ندوة تحضيرية نهائية، يستعرضون ويحللون فيها مقاطع فيديو لمواقف مباريات حقيقية، ويشاركون في جلسات تدريب عملية مع اللاعبين، والتي ستُصور لتمكين المشاركين من تلقي تعليقات فورية من المدربين.

وسيُقام كأس العالم للفيفا تحت 17 عامًا في إندونيسيا 2023 بين 10 نوفمبر و2 ديسمبر 2023، وقد جرت عملية القرعة في 15 سبتمبر في مقر الفيفا في زيورخ.

لجنة الحكام بالإتحاد الدولي لكرة القدم بطولة كأس العالم تحت 17 عاما بييرلويجي كولينا لجنة حكام الفيفا بطولة للفيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

مكنتش أتخيّله أبدًا| سيد عبد الحفيظ يكشف سرًا في سبب رحيله عن الأهلي

قرار قضائي جديد بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات| تفاصيل

سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ودور حسام غالي

مفاجأة صادمة.. الكونجرس الأمريكي يكشف عن تلقي بايدن أموالا من الصين

رسائل تهديد وسيارة مشتعلة وخطوبة مرفوضة.. أسرار جديدة في جريمة جامعة القاهرة

رفض رسمي | خالد الغندور يعلن عن صدمة بشأن كهربا في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور تظهر آثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق

أثناء رقصة السلو.. مكان تسبب في نجاة الكثيرين من كارثة زفاف نينوي بالعراق|صور

القاعة بقت حديد.. صور صادمة تكشف آثار كارثة زفاف حنين وريفان بالعراق

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ