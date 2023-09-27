54 حكما لإدارة مباريات بطولة كأس العالم للناشئين بإندونيسيا

أعلنت لجنة الحكام بالإتحاد الدولي لكرة القدم إختيار 54 حكماً لإدارة مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً التي ستقام خلال الفترة بين 10 نوفمبر و2 ديسمبر المقبلين في إندونيسيا.

وقال فيفا إنه تم إختيار 18 حكماً رئيسيا و36 حكماً مساعداً للبطولة .

وأضاف بييرلويجي كولينا رئيس لجنة حكام الفيفا :" نتطلع بشوق إلى أول بطولة للفيفا تقام في إندونيسيا، ستكون هذه البطولة مهمة لفريق الحكام حيث سيكونون جزءًا أيضًا من الإرث العام الذي ستتركه بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا على البلاد".

فيما قال ماسيمو بوساكا، مدير التحكيم بالفيفا: "فلسفة التحكيم في الفيفا تعتبر مفتاحًا لأداء المسؤولين ولذلك نهدف إلى تحقيق الاتساق والتوحيد في جميع أنحاء اللعبة. بالنسبة للفيفا، من الضروري التأكد من انتقاء أفضل الحكام المنوطين من جميع أنحاء العالم لمسابقات الفيفا".

وأضاف :"سيشارك الحكام المختارون للمباريات قبل بضعة أيام من انطلاق البطولة في ندوة تحضيرية نهائية، يستعرضون ويحللون فيها مقاطع فيديو لمواقف مباريات حقيقية، ويشاركون في جلسات تدريب عملية مع اللاعبين، والتي ستُصور لتمكين المشاركين من تلقي تعليقات فورية من المدربين.

وسيُقام كأس العالم للفيفا تحت 17 عامًا في إندونيسيا 2023 بين 10 نوفمبر و2 ديسمبر 2023، وقد جرت عملية القرعة في 15 سبتمبر في مقر الفيفا في زيورخ.