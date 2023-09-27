محافظة الوادي الجديد تنظم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف

نظمت محافظة الوادي الجديد، احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، ونواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والقيادات التنفيذية وعدد كبير من المواطنين بالمحافظة، وذلك بقاعة ومسرح سينما هيبس بالخارجة.

وشملت الاحتفالية تواشيح دينية وابتهالات، بالإضافة إلى إشعار عن المولد النبوي الشريف، وعروض لفرق الإنشاد الديني، وأوبريت عن المولد النبوي بمشاركة الموهوبين من طلاب مدارس المحافظة، بجانب توزيع الحلوى احتفالا بالذكرى الطيبة.

وهنأ اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أهالي المحافظة بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيا الله أن يعيدها على مصر بوافر الأمن والازدهار.

وقرر الزملوط، منح عدد من رحلات العمرة إلى أسر المتميزين من حفظة القرآن الكريم بمناسبة المولد النبوي الشريف.