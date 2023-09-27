مش بتكسف| رد ناري من لقاء سويدان على ضربها ميدو عادل.. فيديو

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان" بعد صفعها للفنان ميدو عادل.. لقاء سويدان: المشكلة قديمة وأزمة في الشغل ومش بتكسف من عمري".



وجاء في التقرير أن لقاء سويدان، تقول أنها لا تحب الرد، رغم الهجوم عليها بالبرامج، وأنه لا تعلم سبب الهجوم.



وتابعت أن سبب الهجوم يعود، لعدم قبولها المداخلات الهاتفية على البرامج، موضحة :" لو ظهرت في برنامج سيحدث مشكلات، وأنها لن تقوم بتوجيه أي شتائم لـ زميل لها".



وأشارت إلي أن:" أي برنامج سيجعلها تدخل في هجوم أكبر، وأنها لن تكشف سبب ما حدث، وأن جميع التفاصيل ستكون أمام جهات التحقيق".



ولفتت إلي أنها عملت من الرحل الكبير أحمد زكي، و الراحلة سعاد حسني، وأن عمرها 49 عامًا، وأنها لا تخل من عمرها.



وأوضحت :" مبسوطة بصحتي، وشكلي، ومش بتكسف من عمري"