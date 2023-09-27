"الوطنية للانتخابات" توقع بروتوكول تعاون مع "القابضة للسياحة والفنادق" لتسكين القضاة المشرفين

وقع المستشار وليد حمزه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون مع ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك في سبيل توفير الاقامات اللازمة لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.



حضر توقيع بروتوكول التعاون اليوم الأربعاء، المهندس عادل والي العضو المنتدب بالشركة القابضة للسياحة، والمستشار محمد عبدالواحد والمستشار عبد السلام محمود عضوي مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض نائب المدير التنفيذي للهيئة والمستشارين اشرف عبد الصادق ومحمد عبد العال وإنجي بدوي أعضاء الجهاز التنفيذي.