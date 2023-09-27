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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمته مع لقاء سويدان .. دنيا عبد العزيز تدعم ميدو عادل

ميدو عادل
ميدو عادل

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على دعم صديقها الفنان ميدو عادل بعد أزمته الشهيرة مع لقاء سويدان.

ونشرت دنيا عبد العزيز صورة لها تجمعها بميدو عادل عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام، وهو ما جعل جمهورها يثني على هذا الدعم مؤكدين على احترامهم الكبير لميدو عادل وللصداقة القوية التى تجمعهما.

 

دنيا عبد العزيز وميدو عادل 

تفاصيل الأزمة بين ميدو عادل ولقاء سويدان 

كشف السيد إبراهيم - مؤلف مسرحية سيد درويش - تفاصيل أزمة الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل ليلة أمس السبت 23 سبتمبر، خلال العرض بمسرح البالون. 

وكتب السيد إبراهيم، عبر فيسبوك: «قالت لى جليلة فى الليلة السابقة وكان معى الفنان  ياسين الضو انها ستغلق عرض سيد درويش  !! ولم اتوقع ان تنفذ نيتها المبيتة وتفعلها فى الليلة الاخيرة وتفسد فرحة الجميع وتشوه نجاح ومجهود اربع سنوات ولاتحافظ عليه  ولاتخرج لتحية الجمهور وان تتربص لبطل العرض الفنان ميدو عادل فى الكواليس وتصفعه بالقلم». 

 

وتابع مؤلف مسرحية سيد درويش: «رغم هذا تمالك اعصابه وخرج احتراما لفنه وجمهوره والعمل الذى احبه ثم اتضح ان هذه هى عادتها  فى كل العروض التى شاركت فيها واشعلت كواليسها وقفلتها !والشهود  احياء يرزقون». 

 

مخرج مسرحية سيد درويش

كشف أشرف عزب - مخرج مسرحية سيد درويش - تطورات الأزمة التي حدثت بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل في العرض على مسرح البالون ليلة السبت. 

وقال المخرج أشرف عزب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، إن نقابة المهن التمثيلية حققت في الواقعة، بعد فتح مذكرة بما حدث أمس، متحفظًا عن ابداء أي تفاصيل عن الواقعة لحين استكمال التحقيقات الرسمية. 

 

أزمة لقاء سويدان وميدو عادل 

كانت كتبت الفنانة لقاء سويدان، منشورا  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت بها بشكل غير مباشر على الأخبار المنتشرة حول واقعة صفعها للفنان ميدو عادل.

وكتبت لقاء سويدان، في منشورها عبر فيسبوك: «صباح الخير .. انا مش حاتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم ٢سبتمبر و أمام الرقابة الإدارية .. ومش حارد علي بوستات فيها تجاوز غير بالقانون .. و ماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة .. و حوارات يراد بها انتقام شخصي .. شكرا». 

وترددت أخبار غير معلومة المصدر، حول وقوع مشاجرة بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، في أخر عرض لمسرحية سيد درويش، بمسرح البالون. 

دنيا عبد العزيز لقاء سويدان ميدو عادل الفنانة ميدو عادل الفنانة دنيا عبد العزيز

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