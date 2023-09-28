عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"خدت حقي".. تعليق مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

سيد عبد الحفيظ مدير
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي

أذاعت قناة "العربية" تقريرًا عن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، بعد خروجه عن صمته وتصريحاته للمرة الأولى حول أسباب رحيله عن صفوف المارد الأحمر في الفترة الحالية، وسط ترقب كبير من الجميع حول هذا الحوار الذي أجراه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج "اللعيب". 

سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس رحيله عن النادي الأهلي 

وتحدث سيد عبد الحفيظ خلال الحوار حول أسباب رحيله عن صفوف النادي الأهلي، ليكشف عن أسباب الرحيل المفاجئ عن صفوف المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، قائلا: "أنا ممكن يكون ليا حق وأنا خدته تالت ومتلت سواء وأنا موجود أو بعد ما مشيت من النادي الأهلي، أنا خدت حقي بشكل حلو جدا مكنتش أتخيله أبدا". 

وتابع مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، أن المارد الأحمر له حق عليه وعلى الجمهور، إذ يوجد بعض الثوابت التي يجب التأكيد عليها، "حق النادي الأهلي أعلى من أي شيء". 

وحل رحيله عن صفوف النادي الأهلي، عقب سيد عبد الحفيظ قائلا إن رحيله من منصب مدير الكرة كان قرار من لجنة التخطيط في النادي الأهلي، وتم إبلاغه يوم الجمعة عقب مباراة المصري، وذلك بعد عقد جلسة مع لجنة التخطيط مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وحسام غالي، ومحسن صالح، وزكريا ناصف. 

وأوضح، أن محمود الخطيب هو اول شخص أبلغه برحيله عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، رافضًا الكشف عن تفاصيل الحوار مع محمود الخطيب، "مستحيل أكشف على الإطلاق تفاصيل الحوار اللي دار بيني وبين كابتن محمود الخطيب". 

واستشهد سيد عبد الحفيظ بمقولة للإمام الشافعي قائلا: "الإمام الشافعي لخص اللي حصل في بيت جميل أوي، أنا عندي فلسفة بمشي بيها شوية، سواء مقولة أو حكمة أو بيت شعر عجبني بعيش فيه شوية، والإمام الشافعي بيقول إيه (وَلَا خَـيْـرَ فِـي خِـلٍّ يَـخُـونُ خَـلِـيـلَهُ وَيَـلْـقَـاهُ مِـنْ بَـعْـدِ الْـمَـوَدَّةِ بِـالْـجَـفَا، وَيُــنْــكِـرُ عَـيْـشًـا قَـدْ تَـقَـادَمَ عَـهْـدُهُ وَيُـظْـهِـرُ سِـرًّا كَـانَ بِالْأَمْسِ فِي خَفَا). 

وشدد سيد عبد الحفيظ، على أنه مازال يتعامل على أنه مسؤول في النادي الأهلي، ولذلك لا يمكنه الكشف عن أي أسرار عن النادي الأهلي بأي شكل من الأشكال. 

سيد عبد الحفيظ الأهلى المارد الأحمر النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

راحوا يقبضوا عليه لقوه ميت.. المتهم بقتل موظفة جامعة القاهرة ينهي حياته

ننشر صورة المتهم بإنهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

أطلق النار على نفسه .. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة موظف أنهى حياة أخرى بجامعة القاهرة

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

رحيل باتشيكو| مدرب البنك الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن بيراميدز

الاعتذار السبب .. اتحاد الكرة يوجه صدمة للزمالك

ترشيحاتنا

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

قرار دستوري مهم من برلمان كوريا الشمالية بشأن السياسة النووية

التوقيت الشتوي في مصر .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

في ذكراه .. قصة زواج أحمد رمزي من نجوى فؤاد لـ 3 أسابيع

فضل الدعاء في المولد النبوي الشريف

"خدت حقي".. تعليق مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد الكرات الطبية

طريقة تحضير دنش بالجبن الكريمى

شاهد لورا عماد طليقة شريف منير في فيلم سوق المتعة

فوائد خارقة لشوربة العدس|تعرف عليها

فيديو

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

بعد حلاقة شعرها زيرو.. فيديو مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي

خريطة .. العالم الهولندي يرد على منتقديه بهذه الطريقة/ فيديو جراف

«الأزمة قرّبت تنتهي».. بشرة خير من السيسي للشعب خلال احتفالية المولد النبوي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ