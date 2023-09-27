ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية بسبب انخفاض المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3٪، اليوم الأربعاء، بعد أن انخفضت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، مما زاد من المخاوف من شح المعروض وسط تخفيضات إنتاج أوبك+.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلي 97 دولارا للبرميل بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.16 دولار إلى 93.54 دولار.

ولامس كلا المؤشرين أعلى مستوى لهما في التداول اليومي لهذا العام.

أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته “رويترز” بانخفاض قدره 320 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام في كوشينج بولاية أوكلاهوما الرئيسية ومركز التخزين ونقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي انخفضت بمقدار 943 ألف برميل في الأسبوع إلى أقل بقليل من 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.