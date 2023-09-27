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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملاق الطاقة الإيطالية.. «إيني» تفوز بمزاد للتنقيب عن النفط والغاز في مصر

التنقيب عن النفط
التنقيب عن النفط والغاز في مصر

فازت شركة “إيني”، عملاق الطاقة الإيطالية، في مزاد لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في مصر، حيث حصلت على امتيازات للتنقيب في اثنتين من أربع مناطق بشكل مباشر، وفقًا لوزارة البترول.

بالإضافة إلى ذلك، انضمت “إيني” لشركة “قطر إنرجي” للعمل في منطقة ثالثة في البحر الأبيض المتوسط.

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تقديم العطاءات الدولية لاستكشاف 23 منطقة متاحة

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، بدأت الوزارة البترول عملية تقديم العطاءات الدولية لاستكشاف 23 منطقة متاحة، بما في ذلك 10 في الصحراء الغربية، واثنتان في الصحراء الشرقية، وسبعة في خليج السويس، وأربعة في البحر الأحمر، مع تحديد موعد نهائي في 25 فبراير.

وفي الوقت نفسه، حققت شركة “زاروبيجنفت” الروسية دخولا ملحوظا إلى السوق المصرية، حيث فازت بمنطقة في دلتا النيل.

وتمثل هذه الخطوة خطوة مهمة لـ”زاروبيجنفت”، وتمثل توسعا نادرا في الخارج من قبل شركة روسية منذ الغزو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

وتعمل مصر بنشاط على وضع نفسها كمركز إقليمي للطاقة، وتسعى إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وموارد الطاقة الهائلة.

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وفي يوليو، كشفت الحكومة عن بدء مشروع بقيمة 1.8 مليار دولار، يركز على حفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل.

ايني الغاز النفط مصر البحر الابيض المتوسط

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