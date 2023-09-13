"إيني" الإيطالية: أداء حقل ظهر في مصر يتماشى مع خطط الشركة

قال الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية في شركة إيني الإيطالية، جويدو بروسكو، إن الجزائر ومصر وليبيا ستصبح البلدان الرئيسية الموردة للغاز إلى إيطاليا في الأعوام القليلة المقبلة.

وأضاف بروسكو في تصريحات قالها “لرويترز” أن الشركة ستستثمر بكثافة في إفريقيا في التنقيب والمشروعات الجديدة، قائلا :"إفريقيا قارة تحتاج الكثير من الاستثمارات في التنقيب التقليدي وقطاع الإنتاج".

وأكد مسئول شركة إيني لرويترز، أن أداء حقل ظهر المصري يتماشى مع خطط الشركة، مضيفا :" الشركة ترى أن دور الجزائر ومصر يتنامى وربما يكون هناك دور أكبر لليبيا وعدد من دول جنوب الصحراء الكبرى".