الصحف تبرز تأكيد السيسي تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر مع إيني الإيطالية

تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

أبرزت الصحف إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر مع شركة "إيني" الإيطالية في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج؛ بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وعددًا من كبار مسئولي الشركة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي ثمن، خلال اللقاء، العلاقات المصرية- الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة "إيني"، وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية.

ومن جانبه، أعرب رئيس شركة "إيني" عن اعتزازه بالتعاون مع مصر، في ضوء الروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكدًا الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم، في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، لاسيما مع الاهتمام الذي توليه الدولة، والرئيس شخصيًا، لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد منه لمصر، وهو ما أسفر عن تأسيس نموذج للنجاح يُنظَر إليه عالميًا بتقدير وإعجاب.

7.7 مليار دولار استثمارات جديدة في مصر

وأشار إلى أن "إيني" وشركاءها تعتزم القيام باستثمارات جديدة في مصر، خلال السنوات الأربع المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار، وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.

كما استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكنها من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول.. مشيرا إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، المتعلقة بالتحول في الطاقة، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مارس 2023.