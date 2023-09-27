محافظ الأقصر يبحث مع سفير الهند توقيع اتفاقية تآخ وتعاون

بحث محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، مساء اليوم /الأربعاء/، مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، توقيع اتفاقية تآخ بين الأقصر وإحدى المدن الهندية المشابهة، وإمكانية التعاون بين الجانبين في مجالات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب والتعليم.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لسفير الهند بالقاهرة خلال تواجده بمحافظة الأقصر لزيارة المعالم الآثرية.



ورحب المحافظ - وفقا لبيان - بالسفير مثمناً زيارته للأقصر، مؤكدا قوة العلاقات المصرية الهندية من خلال برامج التبادل الثقافى والمعرفى، وأوجه التعاون المختلفة ما بين البلدين، وتقارب الحضارتين الهندية و المصرية القديمة.



وثمن المحافظ زيارة السفير للأقصر، متمنياً زيادة سبل التعاون مع الجانب الهندي خاصة في مجال السياحة ورغبته في زيادة أعداد السائحين القادمين من الهند إلي مدينة الأقصر.



من جانبه، أعرب سفير الهند بالقاهرة عن سعادته بزيارة الأقصر؛ حيث إنها ليست المرة الأولي التي يأتي فيها للمحافظة حيث سبق وقام بقضاء إجازة رأس السنة الميلادية والكريسماس بمدينة الأقصر الساحرة بمرافقة بعض أفراد أسرته، كما شارك في اليوم العالمي لليوجا والذي نظمته السفارة الهندية بمصر في معابد الكرنك.