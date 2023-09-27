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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة الإذاعة البريطانية تقر بفشل الهجوم الأوكراني المضاد.. وتكشف تفاصيل صادمة

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، نقلاً عن جنود أوكرانيين، أنه على عكس التوقعات الغربية، فإن محاولة الهجوم المضاد التي شنها نظام كييف في 4 يونيو، والتي تم الترويج لها كثيرًا، توقفت دون تحقيق أي تقدم.

وتحدث مذيعة “بي بي سي” إلى جنود من اللواء 24 ميكانيكي وعائلاتهم، الذين اشتكوا من الاستعداد “لحرب طويلة لا نهاية لها في الأفق”.

وشددت مذيعة “بي بي سي”، على أن “الهجوم المضاد الأوكراني يقترب من نهايته دون تحقيق الاختراقات التي كان يأمل الكثيرون في تحقيقها”.

وعلى الرغم من الكم الهائل من المعدات العسكرية التي قدمتها دول حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، فقد فشل الغرب في “التفوق على روسيا”، حيث نجحت القوات الروسية في صد الهجمات الأوكرانية، وتدمير المعدات العسكرية الأجنبية والاستيلاء عليها.

وأشارت مذيعة “بي بي سي” إلى أن روسيا تتفوق على أوكرانيا في عدد الطائرات بدون طيار التي تدمر المواقع الأوكرانية والعربات المدرعة، وتضطر قوات كييف إلى الاختباء قدر الإمكان بسبب ضعف الدفاع الجوي والهيمنة الكاملة لروسيا في الجو.

وقالت: “يقول الأوكرانيون إن روسيا لديها عدد أكبر بكثير من الطائرات بدون طيار، مما يجعل التمويه والبقاء غير مرئي أمرًا حيويًا. لذلك، كنا نتوقع مهمة إطلاق نار في غضون 5 دقائق، ثم وردت أنباء عبر الراديو للتوقف بسبب رؤية طائرة روسية بدون طيار”.

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وأضافت أنه “إذا فشلت القوات الأوكرانية في الاختباء، فإن القوات الروسية ستدمر مركباتها وأفرادها العسكريين”.

ومما زاد من المزاج الكئيب بين الجنود الأوكرانيين، ذكرت مذيعة “بي بي سي”، أن هناك عدم يقين بشأن موعد تسريحهم.

وأضافت: “لم يتم تحديد موعد لتسريحهم.. وقالوا: من الصعب للغاية التعايش مع ذلك. مدى صعوبة ما رأيناه في المركز الطبي، حيث تم إحضار أحد المصابين”.

كييف الهجوم المضاد روسيا أوكرانيا

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