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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التعليم المصري حقق مؤخرا طفرة كبيرة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية توجيهات الرئيس السيسي للنهوض بالعملية التعليمية ومخرجاتها، واستمرار تطوير المدارس والجامعات، مشددا على ضرورة إظهار ما يتم في البنية التعليمية للمواطنين بأرقام واضحة.

حسن معاملة الطلاب 

وقال الكمار  في تصريح صحفي له اليوم: التعليم في مصر سواء كان تعليمًا أساسيًا ثانويًا أو جامعيا حقق نقلة كبيرة بشهادات محلية ودولية، بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيدا بمطالبة الرئيس لرؤساء الجامعات بحسن معاملة الطلاب والاهتمام بهم في كافة المجالات.

وأشاد نائب مستقبل وطن، بما تحقق على الأرض في مجال التعليم خلال السنوات الماضية، قائلا: فالأبنية التعليمية شهدت تطويرًا كبيرا، كما تم تشييد العديد من المدارس المختلفة مثل المدارس الرسمية الدولية وكذلك مدارس العباقرة والمدارس المصرية اليابانية ومدارس التميز، والمدارس المتكاملة للغات، علاوة على جهد هائل بإنشاء  120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه.

وأوضح النائب مدحت الكمار، أنه تم إجراء تغيير جذرى فى المدارس والمناهج وتدريب المعلمين وفق رؤية شاملة للنهوض بالتعليم في ضوء توجيهات الرئيس السيسي.

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