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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحد أبطال معركة الدبابات: دخلنا الجيش بروح الثأر واستعادة الأرض أو الموت

العريف عباس محمد
العريف عباس محمد أبو العباس أحد أبطال معركة الدبابات

قال العريف عباس محمد أبو العباس أحد أبطال معركة الدبابات في أبو عطوة خلال حرب أكتوبر، إنه التحق بالجيش المصري يوم 15 فبراير وكان عمره وقتها 20 عاما، والتحق بالدفاع الجوي، وفي حلمية الزيتون انتقى مندوب من الجيش نحو 40 شخصا إلى مدرسة الصاعقة في إنشاص.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه حضر الفرقة 149 صاعقة من ديسمبر 1969 وحتى مارس 1970، وكان معنا شقيق الرئيس عبد الناصر، وكان يخضع للتدريبات مثلنا لا فرق بين أحد فينا، جميعنا فدائيون من أجل مصر.

ولفت إلى أن الشعور العام في مصر بعد الهزيمة، أنه لا بد من الأخذ بالثأر من الغدر الذي لحق بالجيش في 1967 حين أخذ على حين غرة، ونستعيد قطعة غالية على قلوبنا وهي سيناء، فكان الجميع يدخل الجيش بروح الفدائي، أموت أو أستعيد الأرض.

 

يدفعون أبناءهم للذهاب للمعركة

وذكر أن أهل مصر جميعهم كانوا يدفعون أبناءهم للذهاب للمعركة، ويشجعونهم على خوض الحرب، لكن في الوقت نفسه يتمنون للجميع العودة سالمين، فكان وقتها دخول الجيش وخوض الحرب لاستعادة الأرض شرف يتباهى به الجميع.

العريف عباس محمد أبو العباس معركة الدبابات حرب اكتوبر الدفاع الجوي مدرسة الصاعقة

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