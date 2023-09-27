السعودية.. فتاة تضرب شابا في الشارع.. وبيان هام من شرطة الرياض

نجحت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية في القبض على أطراف مشاجرة بمكان عام بالمنطقة ومن قام بتوثيقها وكانوا 3 أشخاص وآخر وثق ونشر ما جرى مخالفا بذلك القوانين.

وعبر منصة إكس؛ صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، في مقطع فيديو بأنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة في مكان عام ، فإنه تم ضبط أطرافها، وهم 3 أشخاص وآخر وثّق ونشر مخالفا نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

كما أوضحت الشرطة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص

وجدير بالذكر أن مقطع فيديو على منصة "إكس"، أظهر اعتداء فتاة على شاب في السعودية بالضرب وسقوطه على الأرض في شارع عام في ظروف غامضة حول الدوافع.

ووثق الفيديو المتداول فتاة ترتدي عباءة سوداء، وتمسك شابا من ناحية الرأس وتعتدي عليه بالضرب وتسقطه على الأرض.