أردوغان يوجه رسالة لـ السيسي خلال تسلمه أوراق أول سفير مصري بتركيا

قدم السفير عمرو الحمامي، أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، كسفير لجمهورية مصر العربية لدى تركيا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر السفير عمرو الحمامي للرئيس التركي عن اعتزازه بأن يتم تعيينه كأول سفير لمصر لدي تركيا بعد أكثر من 10 سنوات، مؤكداً اعتزامه العمل على تعزيز العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في كافة المجالات.

من جانبه، نقل الرئيس التركي خالص تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أردوغان على الإرث التاريخي والحضاري المشترك بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وأهمية استعادة أطر التعاون بين مصر وتركيا على كافة الأصعدة، مثنياً على مستوى العلاقات التجارية، ومبرزًا ضرورة الوصول بها إلى آفاق أرحب في أقرب فرصة، آخذا في الاعتبار أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا.