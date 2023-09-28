عامر حسين يكشف سبب تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكأس السوبر

كشف عامر حسين المشرف العام على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ببطولة كأس السوبر، نظرًا لضيق الوقت بينها وبين مباراة الفريق الأحمر مع سان جورج الاثيوبي، في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لو كانت مباراة الأهلي وسان جورج في إياب دوري أبطال إفريقيا، يوم 30 من الشهر الجاري، كانت مباراة سيراميكا ستقام يوم 27 ولكن إقامة المباراة يوم 29 هذا الشهر، أدى لصعوبة إقامة المباراة في الدوري".

وأضاف عامر حسين: "حال تأهل الأهلي إلى نهائي كأس العالم للأندية، لن يتعارض مع مواعيد كأس السوبر المصري في ديسمبر المقبل".

واختتم: "وائل رياض سوف ينشغل فقط بتدريب منتخب مصر 2005، وروجيرو ميكالي سوف يكون مشرف المنتخب حتى نهاية مشاركة مصر الأولمبي، في أولمبياد باريس 2024".,