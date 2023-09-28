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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد طالب تسبب في وفاة شخص وإصابة نجليه بالمقطم

حبس
حبس

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس طالب، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في وفاة شخص واصابة نجليه بعد ان صدمهم من الخلف وفر هاربا.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد لقي عامل مصرعه وأصيب نجليه بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم بالمقطم تم نقل الجثة والمصابين الي المستشفي وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة بأحد الطرق بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

بالانتقال تبين أنه حال سير دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة عامل ويستقلها صحبته نجليه مقيمون بدائرة القسم بالطريق محل البلاغ إصطدمت بها سيارة "مجهولة" من الخلف، مما أدى لإختلال عجلة القيادة بيده وسقوطهم أرضاً ، نتج عن ذلك وفاة العامل وإصابة نجليه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مرتكب الواقعة طالب مقيم بدائرة القسم ، وتبين عدم حمله رخصة قيادة.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وعلل هروبه خشيةً من المسألة القانونية أو تعدى الأهالى عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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