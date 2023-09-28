كوكتيل ممنوعات .. حبس سائق وعامل بوفيه لاتجارهم في المخدرات بالقاهرة

قررت نيابة القاهرة الجدبدة، حبس سائق وعامل بوفيه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو "الأيس" وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – عدد من الأكياس البلاستيكية المعدة للبيع.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق ، عامل بوفيه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو "الأيس" وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – عدد من الأكياس البلاستيكية المعدة للبيع).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.