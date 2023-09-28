أحمد المسلماني عن الملك سيتي الأول : رمز الشجاعة والقتال

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني عن موكب المومياوات الملكية، قائلا: تابعنا جميعا والعالم أجمع حفل موكب المومياوات الملكية، من المتحف القومي إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط.

واضاف "أحمد المسلماني" خلال تقديمه برنامج "الطبعة الاولى" المذاع على قناة "الحياة"، أن الرئيس اليسي كان في انتظار وصول الملوك إلى متحف الحضارة، منوها بأن الملك سيتي الأول، كان من ضمن الملوك المتواجدة في الموكب.

واسترسل: الملك سيتي الأول واحد من أعظم ملوك مصر، فهو الملك المحارب، والمواجهة للتحديات والصراعات، حيث نجح في ضبط الجبهات المصرية ويحدث الاستقرار في المنطقة.