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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المسلماني: وثائق إسرائيل عن حرب أكتوبر ثروة معلومات تعكس قوة العسكرية المصرية

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن مصر حققت انتصاراً كبيراً في حرب أكتوبر بعد 50 عامًا من ذكراها، وأن إسرائيل تلقت هزيمة ثقيلة، لافتا إلى أن الوثائق التي أعلنتها إسرائيل عن تلك الحرب تشكل ثروة من المعلومات تؤكد هذا الانتصار وتسجل اعترافًا جادًا بخسارة إسرائيل.

وأوضح خلال برنامج الطبعة الاولي والمذاع عبر قناة الحياة، أن هذه الوثائق تعكس القوة والكفاءة العسكرية للجيش المصري وأنها تثبت انهيار منظومة التسليح الغربية المدعومة لإسرائيل في تلك الحرب، لافتا إلى أنها تسجل انهيار وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان والتحول السريع للهروب وترك القتلى والجرحى خلفه.

وأخيرًا، أشار المسلماني إلى أن الوثائق الإسرائيلية تتحدث أيضًا عن محاولة قائد الجبهة الإسرائيلية في سيناء اغتيال وزير الدفاع موشيه ديان بسبب تقديره لفشل إدارته في تلك الحرب والانهيار غير المتوقع.

الإعلامي أحمد المسلماني الطبعه الاولى الدفاع الإسرائيلي برنامج الطبعة الأولى المسلماني

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