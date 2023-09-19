المسلماني: محاولات دولية للتخلص من سطوة الدولار على الإقتصاد العالمي

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن هناك محاولات للتخلص من سطوة الدولار على الإقتصاد العالمي وتحجيم دوره، مشيرا إلى أن الصين وروسيا والهند، خاصة تجمع البريكس، وهناك سعي من هذا التجمع لتقليل الإعتماد على الدولار.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أن أمريكا رأت ان الذهب ليس بمفرده كافيا لتحريك الإقتصاد العالمي، ولكن العملات كان لها دور في ذلك على رأسها الدولار والجنيه الإسترليني واليورو واليوان الصيني فيما بعد.

وتابع مقدم برنامج “الطبعة الأولى”، أن 60% من المعاملات التجارية في العالم تعتمد على الدولار، وهناك الأن سعي لإستغلال الذهب، مؤكدا أن دول البريكس وصلوا إلى 1.2 تريليون دولار.